Albania-Ue: presidente Meta accoglie con favore raccomandazione Commissione su avvio negoziati

- Il presidente albanese Ilir Meta ha accolto con favore la raccomandazione della Commissione europea al Consiglio europeo per l'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania. In un comunicato dopo l'incontro avuto con l'ambasciatore della Delegazione dell'Unione europea a Tirana, Luigi Soreca, Meta ha auspicato che la raccomandazione possa ottenere anche l'approvazione dei paesi membri, i quali dovrebbero discuterne nella prossima riunione del Consiglio il 20-21 giugno. Il capo dello Stato albanese ha dichiarato che "la chiara vittoria delle forze europeiste nelle elezioni per il Parlamento europeo la scorsa settimana, rappresenta un incoraggiamento per tutti i paesi che aspirano a diventare membri dell'Unione".(Alt)