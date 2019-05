Yemen: De Carlo (M5s), transito armi? Vicenda preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata M5s del Friuli Venezia Giulia, Sabrina De Carlo, in una nota afferma: "Una vicenda dai contorni gravi e preoccupanti quella emersa oggi a mezzo stampa, secondo la quale sarebbe stato individuato un transito di 360 bazooka e di 415 missili anticarro su un camion nel porto di Monfalcone che, conseguentemente, avrebbe percorso la rete autostradale al confine tra Italia e Slovenia. Ho ritenuto doveroso - prosegue - presentare prontamente un'interrogazione per fare luce sulla vicenda che coinvolgerebbe il porto di Monfalcone e per dare voce alla comprensibile preoccupazione in merito alla destinazione di tale materiale bellico alla guerra in Yemen". (segue) (Com)