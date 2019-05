Yemen: De Carlo (M5s), transito armi? Vicenda preoccupante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per De Carlo, "è importante che i ministri competenti, Difesa ed Interno, chiariscano se siano a conoscenza di quanto accaduto e se, per quanto di loro competenza, possano assicurare che siano state rispettate tutte le procedure di autorizzazione per il trasporto di armi al fine di rassicurare la popolazione residente in quelle zone, così come anche se siano a conoscenza della destinazione effettiva delle armi che sono transitate sul nostro territorio". (Com)