Milano: Sala, Lega e FI ambiscono a città più importante d’Italia, dovranno fare primarie

- Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il centrodestra dovrà passare per delle primarie per scegliere chi candideranno a sostituirlo. “A oggi io credo che dovranno fare delle primarie, perché tra Lega e Forza Italia tutti ambiscono a questa che di fatto è la città più importante d’Italia. Per cui credo che i nomi di oggi contino nulla”, ha detto a margine della presentazione del libro “I figli dei nemici”, di Raffaela Milano. Rispetto all’ipotesi circolata oggi sui giornali e poi smentita dal presidente di Regione Lombardia, di un Sottosegretario con delega ai Rapporti con la città di Milano, il sindaco ha commentato: “Non penso che ce ne sarebbe bisogno, ma c’è bisogno di lavorare bene assieme. Lo abbiamo fatto in alcune fasi, soprattutto all’inizio. Poi abbiamo avuto una fase più difficile, dovuta probabilmente anche a tensioni elettorali e adesso stiamo cercando di ricominciare a lavorare bene assieme”. Il presidente lombardo e il sindaco di Milano si sono incontrati proprio oggi pomeriggio, per affrontare insieme La questione delle case popolari Aler di San Siro. Un incontro che, a detta di entrambi, è andato bene. Comune e Regione hanno come obiettivo quello di creare posti di lavoro, attraverso il coinvolgimento di Assolombarda e Confcommercio, che già si sono fatte avanti, ma anche attraverso progetti di portierato, di piccoli interventi e con un impegno sulla formazione ai mestieri tradizionali. (Rem)