Decreto Sanità: Grillo, processo a intenzioni, non siamo ancora in fase nomine, collaboratore? Onesto

- "State facendo una critica alle intenzioni, è un processo alle intenzioni, è una strumentalizzazione sulla pelle dei cittadini calabresi". Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo, alla ripresa dei lavori in Aula alla Camera sul decreto Sanità. Dopo le proteste delle opposizioni (che ne hanno chiesto l’intervento sulla questione della presunta candidatura di un collaboratore della relatrice del provvedimento, la deputata Cinque stelle Dalila Nesci, tra i commissari fuori dall'albo nazionale per una delle Asl calabresi), Grillo ha spiegato: "In questo articolo vengono garantite tutte le prerogative costituzionali, è prevista l’intesa sulla nomina con il presidente di Regione. Se il presidente, che mi risulta appartenere al Pd, ha rimostranze da fare, vuole mediare, ha la possibilità di farlo come previsto da questa legge". Quindi, il ministro ha ricordato che solo in caso di mancata intesa "interviene il ministero della Salute che su proposta commissario ad acta fa la proposta in Consiglio dei ministri, in cui viene convocato anche il presidente di Regione. Ora siamo ancora nella fase pre intesa". (segue) (Rin)