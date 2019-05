Decreto Sanità: Grillo, processo a intenzioni, non siamo ancora in fase nomine, collaboratore? Onesto (2)

- Ma Grillo aggiunge anche: "Qui è stato fatto riferimento ad una specifica persona presente in lista che è persona perbene e onesta e con un curriculum idoneo, come le altre persone nominate con criterio fiduciario nelle regioni, lo stesso criterio - ha attaccato - che avete utilizzato per nominare i direttori generali di aziende sanitarie fallite". Non solo, ma il ministro ha incalzato ancora: "Se io devo spiegare spiego: noi oggi stiamo facendo un decreto per una Regione che tutti quelli che l’hanno guidata l’hanno fatta fallire. Non noi, ma Fi e poi Pd, siete riusciti a nominare dei manager che hanno fatto fallire tutte le aziende sanitarie". Per concludere, infine: "Non posso rispondere di una cosa che non ho fatto e non l’hanno fatta neanche i commissari. Verrò in Aula a riferire su ogni singolo curriculum perché io non ho alcun tipo di problema". (Rin)