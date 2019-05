Tangenti: indagato, Caianiello mi chiese di fare due versamenti, a FI e a sua associazione

- La nomina a un incarico in una società partecipata in cambio della 'regola del 10 per cento' ovvero la restituzione della 'decima' dall'importo dell'emolumento percepito. È il quadro che emerge dall'interrogatorio di Giuseppe Filoni, amministratore unico del Consorzio Arno Rile Tenore indagato per abuso di ufficio in un filone dell'inchiesta 'Mensa dei poveri' della Dda di Milano. "Gioacchino Caianiello mi ha fatto nominare - racconta Filoni ai pm in un passaggio dell'interrogatorio dello scorso 10 maggio - Non potevo in alcun modo non seguirlo nelle sue indicazioni perché sapevo che l'alternativa sarebbe stata quella di essere mandato a casa ovvero perdere il mio incarico tanto è vero che in alcune occasioni ho restituito soprattutto nei primi anni il 10 per cento del mio emolumento all'associazione Agorà che fa sostanzialmente a capo a Caianiello". In questa cornice Filoni, uno dei primi indagati a rompere il silenzio sul presunto sistema corruttivo, riferisce che "Caianiello mi ha chiesto di fare due versamenti, uno a Martucci perché è il contabile a Gallarate del partito di Forza Italia e un altro ad Agorà".(Rem)