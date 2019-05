Grecia: ministro Interno, governo condurrà paese in maniera ordinata fino ad elezioni

- Il governo greco condurrà il paese alle elezioni nazionali, come previsto dalla Costituzione e "in maniera ordinata". Lo ha detto il ministro dell’Interno greco, Alexis Charitsis, in un’intervista all’emittente radiofonica “News 24/7 88.6”. Charitsis ha così risposto alle critiche del principale partito di opposizione greco, Nuova democrazia (Nd), sulla decisione del governo di indire le elezioni anticipate il 7 luglio in modo da potere effettuare le nomine relative al presidente del Consiglio di Stato e il capo della procura della Corte suprema, i cui mandati scadono il 30 giungo per sopraggiunti limiti di età. Sulla sconfitta di Syriza alle elezioni europee, Charitsis ha dichiarato: "Non ci sono risposte facili, il partito deve ora esaminare tutti i parametri (di questa sconfitta), riflettere sul risultato, e soprattutto riunirsi e contattare i cittadini". (segue) (Gra)