Israele: leader laburista Gabbay respinge offerta di Netanyahu per entrare nel governo

- Il leader del Partito laburista israeliano Avi Gabbay ha posto fine alla ridda di voci sul possibile ingresso in una coalizione di governo con il partito conservatore Likud del premier incaricato Benjamin Netanyahu. “Nell’ultimo mese abbiamo ricevuto diverse offerte per entrare nel governo. L’ultima ricevuta ieri includeva la promessa di intraprendere alcuni passi per la salvaguardia della democrazia, incluso il divieto di bypassare (l’Alta Corte) l’immunità (per il premier Netanyahu), di approvare leggi ad personam ed altro ancora. I membri del partito ne hanno discusso e hanno deciso di non accettare”, ha scritto Beytenu su Twitter. Sono ore decisive in Israele per sapere se il paese andrà a nuove consultazioni oppure se il premier Netanyahu riuscirà a trovare un compromesso. L’ex ministro della Difesa, Avidgor Liberman, leader del partito Yisrael Beitenu, ha apparentemente respinto ogni possibilità di accordo. Le frenetiche consultazioni devono necessariamente concludersi entro oggi, perché in giornata scade la proroga concessa dal capo dello Stato, Reuven Rivlin, per formare il governo. (Res)