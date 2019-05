Senato: domani alle 9 emendamenti e subemendamenti su sblocca cantieri, esame dl alle 12 e 17

- Il presidente di turno del Senato, Roberto Calderoli, ha comunicato che domani alle ore 9 viene fissato il termine per gli emendamenti e subemendamenti del relatore del governo sul decreto Sblocca cantieri. La seduta poi riprenderà alle 12 con l'esame del decreto, si interromperà per il question time delle 15 e l'Assemblea ricomincerà di nuovo i lavori sul decreto legge alle 17 . Calderoli prima di dare la parola per gli interventi di fine d'Aula ha precisato che domani sullo Sblocca cantieri "non è previsto orario di fine seduta".(Rin)