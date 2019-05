Serbia-Kosovo: Mogherini, fatti di ieri dimostrano necessità di riprendere il dialogo

- Gli avvenimenti che hanno riguardato l'operazione di polizia compiuta ieri nel nord del Kosovo dimostrano che è necessario riavviare il processo di dialogo fra Belgrado e Pristina: lo ha detto oggi l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini, in una conferenza stampa tenuta a Bruxelles in occasione della presentazione del rapporto annuale della Commissione europea sui progressi dei paesi dei Balcani occidentali verso l'integrazione. "Quello che è accaduto ieri mostra che Pristina e Belgrado hanno bisogno di tornare al tavolo del dialogo e raggiungere un accordo legalmente vincolante. Quello che è accaduto ieri ci ricorda che tutti vogliamo un accordo legalmente vincolante perché tutta la regione ne trarrà beneficio", ha detto Mogherini. (segue) (Res)