Ue: Hahn, Serbia e Montenegro hanno “mancanze” in Stato di diritto e libertà media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia e Montenegro presentano “ancora delle mancanze nei settori dello Stato di diritto e della libertà dei mezzi di comunicazione che incidono sulla velocità a cui i due paesi si avvicinano all'Ue”. È quanto affermato in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano tedesco “Handelsblatt” dal commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Johannes Hahn. Nella giornata in cui la Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri dell'Ue di avviare i negoziati sull'adesione di Albania e Macedonia del Nord, Hahn ha inoltre dichiarato che Serbia e Montenegro presentano “anche sviluppi positivi, specialmente nel settore dell'economia”. (Geb)