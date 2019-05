Puglia: Emiliano e Borraccino domani a conferenza "Grottaglie Spaceport for Europe"

- Domani al via la conferenza internazionale “Grottaglie Spaceport for Europe”, in programma all’Aeroporto di Grottaglie, dalle ore 9,30 alle 16,30. Parteciperanno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore regionale allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino. “Abbiamo fortemente voluto questo questa Conferenza perché si tratta – hanno spiegato il presidente e l’assessore – di un evento di presentazione e di confronto sull’importanza dell’Aeroporto di Grottaglie, designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale unico spazioporto in Italia, per lo sviluppo della ‘space economy’ in Europa”. La conferenza internazionale è stata organizzata da Regione Puglia, Aeroporti di Puglia, Distretto tecnologico aerospaziale ed Ente nazionale per l’aviazione civile. L’evento, previsto dal Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2019-2020, è organizzato nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per la promozione delle opportunità di investimento e la valorizzazione della filiera dell’aerospazio in Puglia, sottoscritto ad aprile 2019 tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e Distretto tecnologico aerospaziale, ed è cofinanziata con risorse del Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”. (Ren)