Lombardia: Fontana, sottosegretario per Milano? Una fake news

- Una fake news. L'ha definita così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana l'indiscrezione che vedrebbe all'orizzonte una carica di sottosegretario con delega per la città di Milano. "Non è mai stata neanche presa in considerazione - ha replicato il governatore lombardo - non ci avevo neanche mai pensato, è un'ipotesi improponibile e senza senso". A chi gli ha domandato se stesse pensando a un rimpasto, Fontana, a margine della consegna dei Premi Rosa Camuna in occasione della “Festa della Lombardia”, ha risposto: "L'ho già detto. assolutamente no. Nulla si cambierà".(Rem)