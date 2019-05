Roma: Fico, coraggio Virginia, minacce non scalfiranno suo operato

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, in una nota, si dice "certo che le minacce e le intimidazioni non scalfiranno l’operato della sindaca Virginia Raggi e dei magistrati di Roma. A loro va tutta la nostra vicinanza. Stare al fianco di chi combatte la criminalità è un dovere per tutti noi, istituzioni e cittadini. Coraggio Virginia". (Com)