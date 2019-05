Rai: Capitanio (Lega), società concessionaria chiarisca numero ore affidate a esterni

- Il deputato della Lega, Massimiliano Capitanio, segretario della commissione Vigilanza Rai e primo firmatario del quesito depositato dalla Lega in Vigilanza. afferma in una nota: "Premesso che le strategie di contenimento e valorizzazione delle risorse interne in Rai siano assolutamente da condividere e che diverse società esterne sono da tempo titolari di contratti di produzione la Rai, vorremmo sapere quante ore di programmazione giornaliera siano affidate proprio alle società esterne con la relativa suddivisione per rete. Allo stesso tempo chiederemo alla società Concessionaria - prosegue - l'elenco delle società di produzione tv che hanno contratti in essere con la stessa e quali e quanti contratti di produzione siano in fase di stipulazione. Infine chiediamo che la società Concessionaria renda noto il numero e l'importo dei contratti con la società Stand by me, nonché quelli stipulati negli ultimi cinque anni con quest'ultima".(Com)