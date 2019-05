Difesa: Russia, navi cacciatorpediniere classe Udaloj ammodernate con lanciamissili Kalibr

- Le navi cacciatorpediniere modernizzate della classe Udaloj entreranno in servizio nella marina russa entro la fine del 2019. I progettisti che seguono le attività di ammodernamento si occuperanno delle lacune difensive delle navi, secondo quanto riferito dal quotidiano "Izvestija". In particolare, verrà installata una moderna stazione idroacustica e lanciatori per i missili da crociera Kalibr e X-35. La prima nave modernizzata sarà la Maresciallo Shaposhnikov, e sarà consegnata alla Marina russa entro la fine dell'anno. (Rum)