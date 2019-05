Difesa: Usa, Trump non prenderà decisioni su Nuovo Start prima del 2020

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non prenderà nuove decisioni in merito all'estensione del Trattato Nuovo Start con la Federazione Russa prima del 2020. Lo ha dichiarato oggi il direttore del dipartimento per le armi di distruzione di massa e la biodifesa, Tim Morrison, anche assistente del capo dello Stato. “Credo che il presidente non si esprimerà in merito alla questione relativa al futuro del Trattato Nuovo Start prima del prossimo anno”, ha detto Morrison. Gli Stati Uniti hanno sospeso ufficialmente i loro obblighi nel quadro del Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf) nella giornata del 2 febbraio, a seguito di un annuncio a riguardo rilasciato un giorno prima dal segretario di Stato, Mike Pompeo. “Non abbiamo mai violato le regole del Trattato. Abbiamo già confermato in più occasioni la nostra disponibilità a fornire agli Stati Uniti tutte le prove a dimostrazione del fatto che il missile 9M729 non ne viola le disposizioni. Nonostante tutto, non hanno mai voluto ascoltarci”, ha detto il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, in un’intervista rilasciata il primo febbraio all’emittente televisiva “Rossija 24”. (segue) (Was)