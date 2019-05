Difesa: Usa, Trump non prenderà decisioni su Nuovo Start prima del 2020 (2)

- All’annuncio di Pompeo, preceduto da una nota del presidente Donald Trump, è seguita la risposta di Mosca. Il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, ha sottolineato, ad un incontro organizzato con i ministri degli Esteri, Sergej Lavrov, e della Difesa, Sergej Shoigu, che l’utilizzo di missili ad alta precisione e il dispiegamento dei lanciatori MK 41 in Europa rappresentano una diretta violazione del Trattato. "Si tratta di una violazione diretta del trattato", ha osservato Putin annunciando una risposta "simmetrica" che comporta la sospensione dell'accordo Inf da parte della Russia dopo le ultime mosse degli Stati Uniti. "I partner Usa hanno annunciato che sospendono il trattato Inf, e anche noi facciamo lo stesso. Loro hanno annunciato che saranno impegnati in attività di ricerca e sviluppo, e anche noi faremo lo stesso", ha affermato Putin. (segue) (Was)