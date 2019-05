Difesa: Usa, Trump non prenderà decisioni su Nuovo Start prima del 2020 (3)

- In precedenza l'amministrazione del presidente Usa Donald Trump ha dato a Mosca 60 giorni per risolvere le accuse degli Stati Uniti di aver sviluppato missili da crociera lanciati da terra che violano le clausole del trattato, siglato nel 1987. La questione centrale nella disputa, ha scritto il “Wall Street Journal”, è se si possa fare qualcosa per riallineare l’accordo e, in caso negativo, se l’altro trattato che limita le armi nucleari a lungo raggio, che terminerà all'inizio del 2021, sarà il prossimo a cadere. "Penso che lo schema globale del controllo delle armi nucleari entrato in vigore nei primi anni '90 stia volgendo al termine", ha detto Frank Rose, un ex funzionario del Dipartimento di Stato esperto in armamenti. A suo giudizio, le difficoltà nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia, le divergenze politiche e l'avvento di nuove tecnologie come la guerra informatica potrebbero accelerare la fine del controllo delle armi (Was)