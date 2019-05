Milano: Fontana, incontro con Sala su San Siro è andato molto bene, abbiamo deciso di collaborare

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della consegna dei premi Rosa Camuna in occasione della Festa della Lombardia all'Auditorium Testori, ha parlato dell'incontro avvenuto con il sindaco di Milano Giuseppe Sala sul quartiere di San Siro: "È andato molto bene, abbiamo deciso anche in questo caso di collaborare. Abbiamo delle idee belle per cercare di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e anche la qualità degli immobili". (Rem)