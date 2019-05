Somalia: presidente Farmajo in Arabia Saudita per vertice Oic di La Mecca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente somalo Mohamed Abdullahi “Farmajo” è arrivato a Gedda, in Arabia Saudita, per partecipare alla quattordicesima sessione del vertice dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic), in programma venerdì prossimo a La Mecca. Lo riferisce la presidenza somala in una nota. Oltre al vertice Oic, la città santa saudita ospiterà domani anche due vertici di emergenza della Lega araba e del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), convocati dal re saudita Salman bin Abdulaziz alla luce delle crescenti tensioni con l'Iran. Il summit sarà presieduto dal re Salman e si propone di sviluppare una posizione unitaria su questioni attuali ed eventi nel mondo islamico. Si prevede la partecipazione di 55 capi di Stato, oltre a 390 giornalisti internazionali attesi e 59 emittenti.(Res)