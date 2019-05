Iraq-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu in visita a Baghdad

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, è arrivato oggi pomeriggio a Baghdad, dove è stato ricevuto dall’omologo iracheno Mohammad Ali al Hakim. Lo si legge in un comunicato diramato dalla diplomazia irachena, secondo cui i due hanno discusso della cooperazione bilaterale. Nell’occasione, Hakim ha espresso l’impegno iracheno a “sviluppare le relazioni verso grandi orizzonti”. I due ministri hanno anche discusso di affari regionali e internazionali di comune interesse, con particolare riferimento agli “sforzi congiunti per stabilizzare la situazione in una fase molto delicata”. (segue) (Irb)