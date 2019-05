Iraq-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu in visita a Baghdad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio ieri sera il presidente iracheno Barham Salih si è recato invece in Turchia, dove ha incontrato l’omologo Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto riferito in una nota dalla presidenza irachena, i due hanno sottolineato la necessità di un dialogo costruttivo tra tutte le parti al fine di raggiungere soluzioni politiche alle crisi attuali, abbassando anche i toni provocatori delle dichiarazioni, in modo da garantire sicurezza e stabilità economica. Salih ed Erdogan hanno anche esaminato le relazioni tra i due paesi, esprimendo la necessità di migliorarle in modo da ampliare gli orizzonti della cooperazione congiunta. Salih ha sottolineato l'importanza di salvaguardare la sovranità irachena e di respingere qualsiasi azione militare unilaterale al di fuori dei confini dell'Iraq. Il presidente iracheno ha affermato inoltre che la sicurezza comune si concretizza attraverso il coordinamento tra Iraq e Turchia e i paesi della regione. (segue) (Irb)