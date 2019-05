Colombia: Corte costituzionale si esprime oggi su veto presidenziale a Giurisdizione speciale per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale colombiana si pronuncerà oggi sul veto posto dal presidente Ivan Duque alla legge che istituisce la Giurisdizione speciale per la pace (Jep), uno dei pilastri dell'accordo di pace siglato dal governo di Juan Manuel Santos e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). In particolare, riferisce la stampa locale, la Corte si esprimerà sul voto espresso dal Senato lo scorso 30 aprile. In quell’occasione avevano votato a favore del veto presidenziale 34 deputati, mentre 47 si erano detti contrari. Tuttavia, secondo le direttive del Senato, il numero non sarebbe sufficiente a respingere il provvedimento. Il Senato aveva quindi chiesto alla Corte costituzionale di esprimersi sulla legalità del voto. Il voto al Senato seguiva quello alla Camera tenuto lo scorso 8 aprile, che ha respinto le obiezioni avanzate da Duque. (segue) (Mec)