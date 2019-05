Colombia: Corte costituzionale si esprime oggi su veto presidenziale a Giurisdizione speciale per la pace (4)

- Nei giorni scorsi le Nazioni Unite hanno ribadito alle autorità colombiane la richiesta di promulgare quanto prima la legge istitutiva della Jep. Presentando l’informativa trimestrale sulla missione Onu nel paese il segretario generale Antonio Guterres ha rilanciato il suo appello al “governo, al Congresso e a tutti gli attori coinvolti affinché vengano adottata rapidamente le misure per assicurare che la legge istitutiva della Jep venga promulgata il prima possibile”. In conformità con le disposizioni dell’accordo di pace “la Jep deve disporre di tutti gli strumenti politici e pratici necessari per un suo efficace funzionamento in condizioni di indipendenza e autonomia”, ha dichiarato Guterres. (segue) (Mec)