Infrastrutture: riaperto oggi il porto di frontiera Zham-Tatopani tra Cina e Nepal (2)

- Il terremoto ha colpito il Nepal e alcune parti del Tibet nel 2015 ha distrutto strade e ponti che collegavano i due paesi asiatici, causando gravi ripercussioni sul commercio bilaterale, sulla cooperazione e sullo scambio di persone tra le due parti. Che Dalha, presidente del governo regionale del Tibet, ha detto che come una delle principali porte per l'apertura della Cina in Asia meridionale e la porta che collega il Nepal alle aree interne della Cina, il Tibet parteciperà attivamente alla costruzione dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) e rafforzerà e promuoverà gli scambi e cooperazione in vari campi". Phurjung Tsering, responsabile di un corriere del Tibet-Sud Asia, ha assistito alla riapertura del porto: "Abbiamo salutato la ripresa del porto che promuoverà attivamente gli scambi economici e commerciali tra Cina e Nepal a beneficio della popolazione dei due paesi", ha affermato. (segue) (Cip)