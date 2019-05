Infrastrutture: riaperto oggi il porto di frontiera Zham-Tatopani tra Cina e Nepal (3)

- "Il governo cinese, a tutti i livelli, ha investito enormi risorse umane e materiali nella ricostruzione del porto: la parte cinese ha compiuto grandi sforzi per affrontare i danni post-catastrofe: le strade e il restauro portuale, progetti di tutela dell'acqua e progetti assistiti in Nepal. Anche la parte nepalese ha lavorato a stretto contatto con noi e offerto supporto a varie iniziative", ha dichiarato Zhang Jiwen, vice amministratore dell'Amministrazione generale delle dogane della Cina. "È davvero un giorno importante nelle relazioni Nepal-Cina [...] Il porto di Tatopani-Zham è un'ancora di salvezza della nostra economia. Anche se la riapertura di questo porto oggi è limitata alla sola movimentazione delle merci, riteniamo che sarà operativa presto anche per il movimento delle persone", ha detto Matrika Prasad Yadav, ministro dell'Industria, del commercio e delle forniture del Nepal. "È stato ammirevole per la Cina completare il progetto in così poco tempo e ringrazio il governo cinese e la sua gente", ha detto Kemar, un camionista nepalese. (segue) (Cip)