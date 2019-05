Energia: Ferraris (Terna), in futuro necessario passare da “una cultura del watt a quella del byte”

- In futuro sarà necessario passare da “una cultura del watt alla cultura del byte” nel settore dell’energia elettrica. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, intervenendo al convegno di studi promosso da Gse dal titolo “Il mercato dell’energia elettrica a venti anni dalla liberalizzazione”, che si tiene oggi e domani a Roma nella Nuova aula del Palazzo dei gruppi parlamentari. Parlando del tema della digitalizzazione, Ferraris ha dichiarato che se si andrà verso il modello delle rinnovabili sarà necessario “fare attività di dispacciamento” con strumenti sofisticati basati su dati e affidandosi ad algoritmi. ”Dobbiamo passare da una cultura del watt alla cultura del byte. Noi (Terna) abbiamo stanziato 700 milioni di euro finalizzati ad investire in innovazione e digitalizzazione”, ha osservato Ferraris. Per l’Ad di Terna, il futuro sarà caratterizzato da rinnovabili in crescita, dalla necessità di stoccare energia in eccesso per renderla disponibile quando salirà il carico. Per l’Ad di Terna, l’azienda dovrà fare investimenti per trasformare i siti produzione alle nuove risorse rinnovabili affinché siano comunque sfruttati al meglio e facendo in modo che non vi sia dispersione attraverso aree di sbottigliamento e connessioni europee. “Il sistema Ue è già interdipendente”, ha osservato Ferraris, secondo cui occorre fare per il futuro “scelte giuste in maniera coordinata”. (Sic)