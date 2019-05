Tunisia-Libia: portavoce ministero Interno a “Nova”, “la frontiera è stabile ma l’allerta rimane”

- La situazione al confine tra la Tunisia e la Libia è “stabile”, anche se le autorità tunisine “restano vigili” data la “preoccupante situazione” nel paese vicino. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Sofiene Zaag, portavoce del ministero degli Affari interni. Il funzionario tunisino ha negato che in questo periodo vi siano particolari allarmi relativi alla presunta presenza in Libia dell’autoproclamato “califfo” dello Stato islamico, Abu Bakr al Baghdadi, come ipotizzato a inizio maggio dai tabloid inglesi, una voce ventilata oggi anche dal sito web informativo “Jeune Afrique”. Il portavoce del ministero dell’Interno ha spiegato che ai confini tunisino-libici vige comunque lo stato di allerta “come disposto da un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale". Zaag ha tenuto a precisare che il governo tunisino non vuole interferire negli affari della Libia, "ma data la preoccupante situazione dei nostri vicini dobbiamo stare attenti ai confini per evitare il peggio". Lunedì 27 maggio una delegazione del ministero dell’Interno si è recata al confine per valutare la situazione: la missione ha osservato che durante il Ramadan (il mese sacro dei musulmani) la situazione resta stabile e che i movimenti da entrambi i lati della frontiera sono regolari. Il portavoce del dicastero dell’Interno ha sottolineato che per il momento non vi è alcun movimento o segnale che indichi una complicazione della situazione di sicurezza lungo le frontiere. “Tuttavia, le forze di sicurezza restano vigili”, ha precisato il Zaag. (segue) (Tut)