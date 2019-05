Monza: arrestato 50enne tassista abusivo per aggressione ad agenti polizia locale

- Ieri sera, alle 22.15 circa una pattuglia della polizia locale di Monza, per un controllo di polizia stradale, ha fermato in corso Como il conducente di un furgone accertando che stava svolgendo un servizio di taxi abusivo. Al termine della stesura degli atti il conducente, un uomo di 50 anni residente nella bergamasca, ha dato in escandescenze tanto da colpire dapprima l'agente donna e poi il collega, quest'ultimo con un pugno alla fronte. L'uomo è stato arrestato e, in attesa della direttissima fissata per l'indomani, è stato trattenuto presso la cella di sicurezza di cui si è dotato recentemente il Comando. I due agenti sono stati medicati e per entrambi è stata emessa una prognosi di sette giorni. All'udienza l'arresto è stato convalidato e il fermato rimesso in libertà in attesa di ulteriore udienza. (Rem)