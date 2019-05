Kosovo: Lista serba annuncia protesta a Mitrovica dopo arresti di ieri (2)

- "Gli arrestati di ieri a Zubin Potok non sono colpevoli di nulla, tranne che di essere restati, disarmati, davanti alle facce dei poliziotti armati", ha concluso Rakic precisando che è stato attivato un comitato di crisi per prendere decisioni sul momento, a seconda di cosa accadrà nelle prossime ore. Secondo quanto riporta l'emittente di Belgrado, la notte è trascorsa tranquilla dopo una giornata che ha visto lanciare da parte della polizia kosovara una vasta operazione nel nord del Kosovo a maggioranza serba. Le unità speciali di Pristina hanno compiuto numerosi arresti, fra cui 11 agenti della polizia kosovara, tutti di etnia serba. Nel corso delle operazioni sono stati registrati anche dei feriti, fra cui 5 poliziotti e almeno 6 civili che avevano innalzato delle barricate a Zubin Potok per non far passare gli agenti. Sono stati arrestati anche due impiegati della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), di cui uno, il cittadino russo Mikhail Krasnoshchekov, è stato rilasciato. (segue) (Res)