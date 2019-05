Energia: “Cnbc” mette in guardia da potenziale impatto della crisi libica sul mercato petrolifero

- Gli investitori del mercato dell'energia stanno "chiaramente" sottostimando il potenziale impatto della crisi in Libia. E’ quanto emerge da un’analisi pubblicata oggi dall’emittente “Cnbc” alla luce del confronto militare iniziato il 4 aprile scorso tra il Governo di accordo nazionale (Lna) del premier Fayez al Sarraj e l’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar. I combattimenti hanno ucciso almeno 662 persone, provocando oltre 2.855 feriti e oltre 82.000 sfollati. L'eventuale interruzione della produzione di greggio nel paese membro dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) dipenderà molto dall’evoluzione dei combattimenti intorno a Tripoli. "Gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione politica si sono rivelati finora inutili. In altre parole, le fazioni armate continueranno a combattere per affermare la propria legittimità e, soprattutto, per assumere il controllo della ricchezza petrolifera della Libia", ha spiegato Stephen Brennock, analista petrolifero di Pvm Oil Associates. "La situazione di sicurezza si sta deteriorando e con la Libia che barcolla, le condizioni sono sempre più mature per uno shock delle forniture", ha aggiunto l’esperto. (segue) (Res)