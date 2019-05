Energia: “Cnbc” mette in guardia da potenziale impatto della crisi libica sul mercato petrolifero (2)

- Al momento, la produzione petrolifera della Libia non è stata significativamente intaccata dalla riacutizzazione del conflitto. Di fatto, l’output di greggio del paese è aumentato di 71 mila barili al giorno a 1,176 milioni di barili al giorno nel mese di aprile, secondo le fonti secondarie rilevate dall’Opec. A inizio maggio Mustafa Sanallah, presidente della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera statale libica), aveva però avvertito che le continue violenze mettono a rischio il 95 per cento del settore petrolifero del paese: praticamente l'intero comparto. Secondo Paul Horsnell, responsabile globale delle materie prime presso lo Standard Chartered, gli investitori hanno "chiaramente ignorato" l'avvertimento di Sanallah sul rischio di una quasi totale cancellazione dell'offerta di greggio della Libia. Il benchmark internazionale del Brent è scambiato oggi a circa 68,44 dollari, in calo di oltre il 2,4 per cento, mentre il petrolio statunitense West Texas Intermediate (Wti) si è attestato a 57,61 dollari al barile, oltre il 2,6 per cento in meno. (segue) (Res)