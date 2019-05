Energia: “Cnbc” mette in guardia da potenziale impatto della crisi libica sul mercato petrolifero (3)

- "Penso che siamo in una specie di limbo: abbiamo assistito ad una grave escalation che non si è ancora trasformata in una vera e propria guerra civile", ha aggiunto Horsnell. La Libia negli anni ‘70 pompava circa 3 milioni di barili al giorno. Prima dell'intervento militare della Nato del 2011 che ha contributo ad estromettere il colonnello Muammar Gheddafi, la produzione di petrolio libica era pari a circa 1,6 milioni di barili al giorno. Il paese vanta le più grandi riserve di petrolio comprovate dell’Africa, ma gli 6,4 milioni di cittadini libici ricevono ben pochi benefici da queste ingenti risorse naturali. Secondo le Nazioni Unite, infatti, circa il 40 per cento della popolazione libica vive al di sotto della soglia di povertà. (Res)