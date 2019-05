Trasporto aereo: China Southern Airlines ha lanciato volo diretto Wuhan-Istanbul

- China Southern Airlines ha lanciato oggi una rotta aerea diretta che collega Wuhan, nella provincia centrale cinese di Hubei, con Istanbul in Turchia. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" secondo cui il percorso, gestito da un Boeing 787, è il primo volo diretto per Istanbul dalla Cina centrale. Il volo diretto è previsto in partenza dall'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe ogni lunedì, mercoledì e venerdì e ridurrà il tempo di viaggio tra le due città a circa 10 ore. I passeggeri in viaggio verso Istanbul da Wuhan in precedenza dovevano trasferirsi a Pechino, Shanghai o Canton. (Cip)