M5s: Lezzi a "Nova", fiducia in Di Maio non è assolutamente in discussione

Roma, 29 mag 15:56 - (Agenzia Nova) - Questa sera "ci confronteremo, ne parleremo durante la nostra assemblea dei parlamentari, ma la fiducia in Luigi Di Maio non è assolutamente in discussione": così, ad "Agenzia Nova", il ministro pr il Sud, Barbara Lezzi, a margine del question time a Montecitorio. (Rin)