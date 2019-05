Calabria: il presidente Oliverio inaugura il Fascicolo sanitario elettronico

- Il presidente della Regione Mario Oliverio ha dato il consenso per l’attivazione del suo Fascicolo sanitario elettronico. Da oggi è infatti attivo il portale per l'accesso al Fascicolo sanitario elettronico della Regione Calabria, strumento che consentirà al cittadino di tracciare tutta la storia della propria vita sanitaria condividendola con i medici di medicina generale, le aziende sanitarie e gli ospedali regionali per garantire un servizio più sicuro, efficace ed efficiente. “Per consentire un ampio utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico – ha dichiarato il presidente Oliverio – abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione con i medici di medicina generale ed attivato il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere regionali. Il Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta un importantissimo strumento per i cittadini perché raccoglie on line e rende fruibili dati e informazioni sanitarie riguardanti la storia clinica e di salute personale”. “Per questo oggi ho dato il consenso all’utilizzo dei miei dati – ha concluso Oliverio -. Fatelo anche voi”. (Ren)