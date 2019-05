Tlc: stampa tedesca, partecipazione Mediaset in “Pro Sieben Sat 1” non ultima mossa

- La partecipazione del 9,6 per cento nell'emittente satellitare tedesca “Pro Sieben Sat 1” acquisita da Mediaset “non è ancora l'ultima mossa”. Tuttavia, “per ora gli italiani non intendono aumentare la loro quota”. Lo rivelano fonti informate sui fatti al quotidiano tedesco “Handelsblatt”, che spiega come Mediaset, controllata dalla holding Fininvest della famiglia Berlusconi, si avvi a divenire il maggiore azionista di Pro Sieben Sat 1 con l'acquisto di un pacchetto d'azioni dal valore di 300 milioni di euro. Intanto, l'amministratore delegato di “Pro Sieben Sat 1”, Max Conze, ha affermato: “Accogliamo con favore l'investimento di Mediaset e lo consideriamo un voto di fiducia nella nostra strategia e nella nostra squadra”. (Geb)