Toscana: cyberbullismo, ok della Giunta a divieto di utilizzo cellulari nelle scuole

- È stata approvata stamattina dalla Giunta regionale della Toscana la mozione del consigliere Maurizio Marchetti di Forza Italia in cui si chiede di “incentivare il divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli studenti nelle scuole primarie e di promuovere, attraverso momenti di formazione e confronto, la cooperazione scuola-famiglia per l'educazione dei giovani all'uso consapevole dei dispositivi digitali". La mozione è passata a maggioranza, con l'astensione del gruppo Pd. La dem Ilaria Giovannetti aveva infatti chiesto a Marchetti di ritirare la mozione perché è in dirittura di arrivo una legge da lei presentata, "dopo un lungo lavoro assieme al Parlamento degli studenti" e di rimandare dunque a quella sede "una discussione più approfondita e costruttiva"; ma il consigliere di Forza Italia ha ritenuto di farla comunque votare, "visto che la mozione esprime concetti sereni e tranquilli che certo non entrano in contrasto con future leggi". (segue) (Ren)