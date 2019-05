Toscana: cyberbullismo, ok della Giunta a divieto di utilizzo cellulari nelle scuole (2)

- "Nella mozione il tema è stato affrontato in maniera un po' semplicistica – ha dichiarato Paolo Sarti di Sì-Toscana a sinistra -. Impedire l'uso dei cellulari a scuola non può ottenere grandi risultati, in un momento in cui sono per primi i genitori, iper ansiosi, a volere tenere sempre sotto controllo i figli”. "Un tema così complesso non può essere risolto con una mozione – ha commentato invece Serena Spinelli (Art. 1-Mdp) -, tanti progetti ricadono interamente sulle spalle delle scuole e non possono essere svolti e non producono effetti. Ci vuole la capacità di normare in maniera strutturata su una questione che non riguarda solo il tempo passato a scuola". Il pentastellato Andrea Quartini, infine, ha invitato a fare "un approfondimento serio della questione nelle commissioni competenti". (Ren)