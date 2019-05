Lombardia: la Commissione Sanità della Regione in visita alla Fondazione Irccs 'Besta'

- Prende spunto dai test di addestramento dei piloti aereonautici l’impostazione del Besta NeuroSim Center, il centro di simulazione neurochirurgica, fiore all’occhiello della Fondazione IRCCS dell’Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano che oggi ha ospitato la visita della Commissione consiliare Sanità, presieduta da Emanuele Monti (Lega). Grazie a simulatori all’avanguardia, schermi e visualizzatori 3D, il centro permette di simulare in maniera assolutamente verosimile - con perfetta ricostruzione persino dei rumori reali di una sala operatoria e della consistenza dei tessuti corporei - diagnosi e operazioni chirurgiche, ponendosi come centro di fama internazionale per il training neurochirurgico. "La Fondazione Besta rappresenta non solo un'eccellenza del nostro territorio, ma un importantissimo punto di riferimento per il mondo della ricerca a livello internazionale – ha commentato il Presidente Monti -. Una realtà all'avanguardia con cui come Regione Lombardia collaboriamo da sempre e con la quale dobbiamo puntare a realizzare nuovi progetti a favore della salute pubblica". Ad accogliere la delegazione consiliare, i vertici dell’istituto di via Celoria, ad iniziare dal Presidente della Fondazione, Andrea Gambini, che ha sottolineato la grande sinergia con Regione Lombardia, grazie a cui la Fondazione “coordina e partecipa a diversi progetti sia regionali che nazionali, europei ed internazionali nel settore delle neuroscienze”. (segue) (com)