Lombardia: la Commissione Sanità della Regione in visita alla Fondazione Irccs 'Besta' (2)

- All’incontro hanno partecipato il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo che hanno illustrato i tanti passi avanti ottenuti nel campo della ricerca clinica e pre-clinica e le loro dirette applicazioni non solo nella diagnosi ma anche nel trattamento di malattie rare, invalidanti e nell’oncologia. Durante l’incontro, che si è svolto nella Biblioteca scientifica, sono stati illustrati i principali risultati ottenuti dai Centri di riferimento nazionali per diverse patologie, tra cui il Centro per la Diagnosi e Cura delle Cefalee e delle Algie Cranio-Facciali, il Centro Parkinson – SLA – Alzheimer, il Centro per il Sonno e le cure per le discinesie pediatriche e le malattie rare anche a livello europeo nella rete degli ERN. Alla visita hanno partecipato il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti (PD), la Vice Presidente della Commissione Sanità Simona Tironi (FI), i Consiglieri Gabriele Barucco e Ruggero Invernizzi (entrambi di FI), Consolato Mammì (M5S), Franco Lucente (FdI), Patrizia Baffi (PD) ed Elisabetta Strada (Lombardi civici europeisti), che hanno espresso il loro plauso per gli importanti risultati scientifici ottenuti dell’Istituto. (com)