Algeria: generale Gaid Salah, urne unica soluzione per uscire dalla crisi

- Sono le urne l’unica soluzione a disposizione dell’Algeria per uscire dall’attuale crisi. Lo ha dichiarato il generale Ahmed Gaid Salah, capo di Stato maggiore dell’Esercito popolare nazionale e viceministro della Difesa, in un discorso pronunciato durante il terzo giorno della sua visita a Tamanrasset, nell’estremo sud del paese. L’ufficiale ha fatto nuovamente appello a “tutte le parti” perché s’impegnino in un dialogo costruttivo che porti a una soluzione “nel solco legale e costituzionale”. “Alcuni individui e alcuni partiti stanno lavorando in modo 'mafioso' per ostacolare qualsiasi iniziativa che porti il paese fuori dalla crisi. Questi stessi attori stanno cercando d’ingannare l’opinione pubblica diffondendo false informazioni”, ha dichiarato Gaid Salah. Secondo il generale, è dunque necessario “tornare alle urne il prima possibile per eleggere un nuovo presidente, senza perdere tempo in periodi di transizione e in dibattiti infruttuosi”. Nelle ultime settimane Gaid Salah si è imposto come nuovo uomo forte dell’Algeria, costringendo l’infermo presidente Abdelaziz Bouteflika alle dimissioni il 2 aprile scorso e riaffermando di fatto la centralità del ruolo dell’Esercito popolare nazionale nella vita politica del paese.(Ala)