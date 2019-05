Repubblica Ceca: fonti media, aereo premier Babis colpito da un proiettile sulla pista

- L'aereo del primo ministro ceco Andrej Babis è stato colpito da un proiettile mentre era fermo sulla pista di atterraggio, di ritorno dalla visita a Bruxelles per il vertice Ue. Lo ha reso noto il portale "idnes.cz", riprendendo quanto comunicato dall'emittente televisiva ceca. Il proiettile sarebbe stato sparato dalla pistola di servizio di uno dei funzionari che si occupava della sicurezza di Babis. Le forze di sicurezza ceche sono impegnate nell'indagine sul caso, per quanto un portavoce della polizia abbia specificato che il colpo è probabilmente partito in maniera accidentale. (Vap)