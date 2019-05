Camera: domani audizioni su separazione carriere magistratura

- Domani, govedì 30 maggio, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante "Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura", svolge le seguenti audizioni: ore 9, Francesca Biondi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università "La Statale" di Milano; ore 9:30, Patrizia Pederzoli, professoressa di sistema politico italiano presso l'Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo riferisce una nota di Montecitorio. (Com)