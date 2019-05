Tangenti: spunta 'pizzino' con finanziamento illecito di 10 mila euro per campagna elettorale di Tatarella (2)

- (segue) Il finanziamento illecito farebbe riferimento all''operazione Tatarella', come viene definita da una conversazione intercettata tra Gioacchino Caianiello e Mauro Tolbar, titolare di una società di consulenza e ritenuto "collettore" delle tangenti. Lo scorso 24 aprile all'Haus Garden Cafè di Gallarate "si accordano - si legge nel documento - in relazione a un probabile finanziamento illecito della campagna elettorale" di Tatarella. In particolare Tolbar mostra a Nino dei fogli relativi a una richiesta che quest'ultimo gli aveva avanzato e propone di mantenere le stesse condizioni della precedente operazione". Secondo i pm Tolbar precisa che si tratta di due fogli uguali "relativi ad un incarico evidentemente fittizio, uno di quali dovrà essere formato da un terzo soggetto e riconsegnato a Tolbar, unitamente al codice utile all'emissione della fattura elettronica". (Rem)