A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusa entrata svincolo di Fino Mornasco

- Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, in previsione della riapertura della dogana commerciale di Como Brogeda, alle 5.00 di venerdì 31 maggio e per agevolare la gli spostamenti previsti verso la Svizzera in occasione della festività dell'Ascensione di domenica 2 giugno, verrà chiusa l'entrata dello svincolo di Fino Mornasco, verso Como/Chiasso. In alternativa, si consiglia di percorrere la SP35 ed entrare, sulla A9, allo svincolo di Como centro. (Com)