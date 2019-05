India: inchiesta riciclaggio, imprenditore Vadra convocato dall’Enforcement Directorate (2)

- Vadra è già stato interrogato più volte in merito a diversi immobili di sua proprietà nel Regno Unito, a Londra. Al centro dell’interesse degli inquirenti c’è soprattutto una transazione immobiliare: l’Enforcement Directorate presume che l’imprenditore sia il beneficiario di controllo di una proprietà sita nella capitale britannica, a Bryanston Square, al civico 12, un immobile valutato 1,9 milioni di sterline (circa 2,16 milioni di euro) venduto nel 2009 da Sanjay Bhandari, un presunto trafficante di armi latitante, alla stessa somma per la quale lo aveva acquistato, nonostante le spese sostenute per la ristrutturazione, quasi 66 mila sterline. (segue) (Inn)