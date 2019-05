Toscana: bonifiche, Consiglio unanime chiede Accordo di programma per Livorno

- Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una mozione che impegnerà la Giunta regionale a continuare ad adoperarsi per giungere quanto prima alla stipula di un Accordo di programma per finanziare e coordinare i necessari interventi di bonifica nel Sito di interesse nazionale, ossia le aree della centrale termoelettrica Enel, della raffineria di petrolio Eni e le aree marino-costiere all'esterno delle dighe foranee. A tal fine sarà nuovamente sollecitato un incontro con il Ministero dell’Ambiente per attivare il tavolo necessario alla stesura dell’accordo tra i vari soggetti interessati, a partire dal Ministero per l’Ambiente, dalla stessa Regione, da Comune e Provincia di Livorno, nonché da ulteriori Amministrazioni comunali interessate e rappresentanze economiche del territorio. (Ren)